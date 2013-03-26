Депутаты предлагают отметить 100-летие сечевых стрельцов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.Бригинца, соответствующий проект постановления депутаты подали на рассмотрение парламента.

"В августе 2014 года исполняется 100 лет со дня создания легиона Украинских сечевых стрельцов, который своим появлением ознаменовал не только создание нашей украинской армии, но и возобновление борьбы за наше государство, его национальную и культурную идентичность", - говорится в сообщении.

«Это первое украинское войско, которое было создано в XX в., после которого возникла целая волна различных армий, дивизий и отрядов. Именно поэтому создание этого отдельного подразделения крайне важно с точки зрения современной украинской армии. Следовательно его празднование может стать важным не только для общественных организаций, патриотических партий, но и для украинской армии», - цитирует А.Бригинца его пресс-служба.

Он выразил надежду, что, кроме официальной части празднования, которая должна пройти на должном уровне, к празднованию этой даты присоединятся и те общественные организации, политические партии, армия и отдельные населенные пункты, которые связаны с историей сечевых стрельцов.

«В этих исторических местах можно провести реконструкции боев, что могло бы стать не только доброй традицией, но и привлекательным туристическим событием», - убежден А.Бригинец.

Украинские сечевые стрельцы - военное формирование, первоначально - легион (бригада) - в составе армии Австро-Венгерской империи, образованное по национальному признаку во время Первой мировой войны. Ядро его составляли активисты довоенного сечевого, сокольского и пластового движения. Позднее стрельцы вошли в состав Галицкой армии Западноукраинской народной республики, а также составили наиболее боеспособные части армии Украинской Народной Республики.