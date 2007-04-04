Мэр Ялты боится, что политики распугают отдыхающих

Нынешняя политическая ситуация в стране негативно отразится на предстоящем курортном сезоне в Крыму и, в частности в Ялте, а также на экономике страны в целом. Об этом говорится в комментарии мэра Ялты Сергея БРАЙКО, текстом которого располагает корреспондент УНИАН.

"Как мэр города я хочу заявить, что нынешняя политическая ситуация не пойдет на пользу ни экономике страны в целом, ни экономике нашего города (Ялты - УНИАН) и предстоящему курортному сезону, - считает ялтинский мэр. - Более эффективной антирекламы для курорта просто не придумаешь. А ведь у нас впереди майские праздники, саммит глав правительств СНГ и другие мероприятия, на которые традиционно приезжает немало гостей".

В связи с подписанием Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО указа о роспуске парламента, мэр Ялты призвал горожан, представителей СМИ, политических партий, общественных организаций спокойно работать. "Нет поводов для создания нестабильной ситуации в регионе. Исполком, все службы города работают в обычном режиме. Призываю всех к нормальной работе по подготовке к курортному сезону", - отмечает С.БРАЙКО. Кроме того, мэр Ялты советует политикам подумать о душе, а не об амбициях. "Началась Страстная неделя, впереди великий христианский праздник - Пасха. Самое время подумать о душе, а не о политических амбициях", - подчеркивает городской председатель Ялты.