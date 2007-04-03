Президент поручил губернаторам провести выборы и посевную

Председатели областных государственных администраций начинают подготовку к внеочередным парламентским выборам, в частности работу относительно формирования избирательных комиссий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель главы Секретариата Президента Виктор БОНДАРЬ после встречи Президента Виктора ЮЩЕНКО с губернаторами.

Он подчеркнул, что состоялась судьбоносная для Украины встреча.

В.БОНДАРЬ напомнил, что перед встречей главы областных государственных администраций подписали cовместное заявление относительно поддержки действий Президента. При этом он отметил, что все 27 губернаторов согласны с текстом этого заявления, и он убежден, что если бы двое отсутствующих на встрече глав ОГА и руководитель АРК Крыма были на встрече, они также подписали бы этот документ.

В.БОНДАРЬ подчеркнул, что эта позиция губернаторов является взвешенной и свидетельствует, что в Украине существует президентская вертикаль власти, она действует, все главы администраций поддерживают решение Президента о роспуске парламента, и на сегодняшний день все областные администрации начали проводить подготовительные работы по проведению внеочередных выборов. В частности, начинается подготовка помещений для территориальных избирательных комиссий, УИК, а также готовятся все другие демократические вопросы, сказал заместитель главы Секретариата Президента.

«Есть четкое понимание, что Президент Украины имеет абсолютную поддержку по всей территории Украины со стороны исполнительной ветви власти, поэтому на сегодня мы можем констатировать, что Президент Украины полностью несет и берет на себя контроль за деятельность органов исполнительной власти по всей территории Украины. Силовой блок поддерживает позицию Президента и обеспечит правопорядок на территории Украины», - отметил В.БОНДАРЬ.

При этом он сообщил, что Президент дал поручение главам ОГА обеспечить порядок на своей территории, а также обеспечить выполнение текущих заданий, в том числе провести должным образом посевную, несмотря на все политические или прочие перипетии.