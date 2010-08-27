Экспорт масла из Украины может достичь 60% мирового рынка

По итогам 2010 года, учитывая тенденции на зерновом рынке страны, объем экспорта подсолнечного масла из Украины может составить 60% мирового рынка, в то время как в 2009 году он составил 54%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время форума «Рынок масличных культур 2010» сообщил заместитель министра аграрной политики Украины Евгений ЛАВРОВ.

Он напомнил, что для стимулирования роста производства подсолнечного масла в Украине в 1999 году была введена экспортная пошлина на семена подсолнечника в размере 23% с последующим снижением до 17% в 2004 году.

Установленная экспортная пошлина, по словам Е.ЛАВРОВА, была фактором, который сократил экспорт и способствовал росту производства подсолнечного масла на внутреннем рынке, увеличил загрузку маслично-жирового комплекса, а также увеличил долю экспорта подсолнечного масла на мировом рынке.

Однако, по словам замминистра, сегодня существует серьезная угроза развитию этого комплекса в связи с требованием ВТО отменить экспортную пошлину на подсолнечник из Украины. «В процессе присоединения к ВТО Украина должна сокращать экспортную пошлину ежегодно на 1%. И начиная с 16% в условиях присоединения должна достичь 10%. Тем не менее текущая ставка пошлины в 2010 году составила 12%», - сказал он.

Самым большим экспортером растительного масла является Евросоюз, который в свою очередь настаивает на отмене пошлины на экспорт подсолнечника из Украины. По мнению Е.ЛАВРОВА, это будет стимулировать производство масла в государствах третьего мира, что плохо повлияет на украинское производство. «В Украине около 50 тыс. работников, обслуживающих маслично-жировой комплекс, и если мы примем решение об отмене вывозной пошлины, то многие из этих людей останутся без работы, - сказал замминистра. - В прошлом году было создано 5 тыс. новых рабочих мест, больше ни в какой отрасли экономики не было подобного прироста рабочих мест».

Кроме того, по его словам, приблизительные потери от отмены вывозной пошлины составят 1,5 млрд. грн., в том числе: потеря 275 млн. бюджетных поступлений, потеря потребителей за счет подорожания подсолнечного масла на 665 млн. грн., потери животноводства на 115 млн. грн. Также существенно повысятся цены на подсолнечное масло на внутреннем рынке – на 50-70%.