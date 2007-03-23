Член Партии регионов убит ножом в сердце

В Симферополе по горячим следам раскрыто убийство депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры АРК, задержан подозреваемый в убийстве крымского парламентария, совершенном сегодня в Симферополе.

По данным прокуратуры, расправа произошла на почве производственного конфликта – потерпевший и подозреваемый работали в одном бизнесе.

Прокуратурой Киевского района г. Симферополя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса – умышленное убийство.

Проводятся необходимые следственные действия.

Как стало известно УНИАН, убитый был членом Партии регионов и входил во фракцию «Блок «За Януковича!» в крымском парламенте. Погиб в результате ножевого ранения в сердце.