Задайте вопрос министру обороны. Веб-конференция
17:36, 05 марта 2007Общество
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14-00- На официальном Веб-портале Министерства обороны Украины в сети Интернет www.mil.gov.ua состоится on-line интернет-конференция при участии министра обороны Украины Анатолия Гриценко, посвященная итогам деятельности Вооруженных Сил Украины в 2006 году и перспективам их деятельности и развития в 2007 году. Вопросы можно присылать на специальную форму на официальном Веб-портале Министерства обороны Украины в сети Интернет с 13-00 6-го марта.
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