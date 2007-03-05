Задайте вопрос министру обороны. Веб-конференция

14-00- На официальном Веб-портале Министерства обороны Украины в сети Интернет www.mil.gov.ua состоится on-line интернет-конференция при участии министра обороны Украины Анатолия Гриценко, посвященная итогам деятельности Вооруженных Сил Украины в 2006 году и перспективам их деятельности и развития в 2007 году. Вопросы можно присылать на специальную форму на официальном Веб-портале Министерства обороны Украины в сети Интернет с 13-00 6-го марта.