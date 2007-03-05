Политиков и экспертов беспокоит СБУ

Представители общественного объединения «Украинский форум» наработали ряд рекомендаций для органов государственной власти по реформированию Службы безопасности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сообщили сегодня на пресс-конференции в Киеве.

В “Украинский форум” входят Евгений МАРЧУК, Владимир СЕМИНОЖЕНКО, Владимир ГОРБУЛИН, Анатолий ЗЛЕНКО, Георгий КРЮЧКОВ, Виктор МУСИЯКА и ряд других политиков и экспертов.

Наработанные рекомендации относительно целей и направлений реформирования СБУ и сектора национальной безопасности будут переданы Президенту, председателю Верховной Рады, премьер-министру, секретарю Совета национальной безопасности и обороны, руководству СБУ.

В частности, один из руководителей “Украинского форума”, бывший председатель СБУ Евгений МАРЧУК отметил, что серьезную обеспокоенность вызывает долгое отсутствие руководителя службы.

Е.МАРЧУК также отметил, что последние трое руководителей СБУ имели разное виденье на реформирование службы, что, по его словам, не добавляет стабильности деятельности этой организации.

В своих рекомендации представители “Украинского форума” предлагают лишить СБУ в процессе реформирования не присущих ей функций. В частности, изъять из ее полномочий борьбу с организованной преступностью, что является функцией Министерства внутренних дел.

На пресс-конференции Е.МАРЧУК подчеркнул, что очень важным является налаживание систематического общественного контроля за деятельностью службы.

Представители “Украинского форума” считают, что с этой целью в Верховной Раде следует создать отдельный комитет по проблемам безопасности, а в его структуре предусмотреть создание подкомитета по правовому обеспечению и профессиональному контролю за деятельностью СБУ.

Кроме этого, эксперты “Украинского форума” считают необходимым в структуре Секретариата Президента предусмотреть институт представительства Президента в СБУ, который должен быть интегрирован в службу и иметь возможность осуществлять надзор за деятельностью СБУ.

Также Е.МАРЧУК подчеркнул важность эффективного функционирования Общественного совета при СБУ, который сейчас возглавляет В.МУСИЯКА.

Е.МАРЧУК отметил, что необходимо расширить полномочия Общественного совета по контролю над СБУ.

Также он считает необходимым жестко регламентировать процедуру прослушивания граждан Украины СБУ по санкции суда. В частности, по его словам, необходимо существенно ограничить срок, на который разрешается прослушивание, а также сделать жестче условия предоставления судебной санкции на эту процедуру.

Е.МАРЧУК считает, что также необходимо ограничить процедуру прослушивания, в частности, фиксировать только те разговоры, которые касаются дела, в котором подозревается это лицо, а по окончании срока прослушивания эти материалы должны быть обязательно уничтожены.