В Греции найшли развалины трех древних городов

Археологи обнаружили на севере Греции, между городами Козани и Флорина остатки доисторического поселения, которое существовало здесь примерно за 6 тысяч лет до нашей эры. Сообщение о находке сделано сегодня.

Как передает РИА «Новости», раскопки в этих местах ведутся с 2003 года, но только сейчас археологи начинают понимать настоящие размеры работы, которая им предстоит. По мнению специалистов, речь идет о целой сети небольших доисторических деревень, большая часть которых еще пока скрыта под землей. Здесь найдены каменные орудия труда, окаменевшие остатки чечевицы, которую возделывали древние крестьяне, а также более пятидесяти глиняных фигурок.

Ранее на этой неделе в приморском афинском районе Вула были обнаружены обширные - площадью более 1500 квадратных метров - развалины древнего рынка, включающие античную улицу, магазины, святилище. Эти развалины датируются примерно пятым-четвертым веками до нашей эры. Мнение археологов о том, что здесь мог располагаться рынок, подтверждают найденные монеты, гири для весов и множество черепков керамических сосудов.

А в афинском районе Мениди ведутся раскопки только что открытого античного театра. Ученые предполагают, что им удалось обнаружить античный город Ахарны, который располагался здесь в древности. Не исключено, что в этом театре когда-то играли комедию знаменитого драматурга древности Аристофана "Ахарняне", в которой, впрочем, жители Ахарн показаны достаточно ограниченными людьми, которые зарабатывают на жизнь пережиганием угля и выступают в политических вопросах с консервативно-невежественных позиций.

Кроме того, на прошедшей неделе было объявлено о еще нескольких отдельных находках выдающейся ценности. Так, в Дионе, священном городе древней Македонии, была найдена массивная статуя Геры. Неподалеку от города Кавала археологи нашли практически полностью сохранившуюся колесницу второго века нашей эры с рельефными изображениями подвигов Геракла, а вместе с колесницей - захороненные останки четырех лошадей.

К этому же периоду относится голова статуи, найденная на раскопках города римской эпохи Каллиндия неподалеку от Салоник. Вероятнее всего, речь идет о копии знаменитой статуи античного героя Мелеагра, исполненной великим скульптором древности Скопасом. Оригинал статуи не дошел до наших дней, однако найденная первоклассная римская копия, наряду с другими копиями, уже известными археологам, поможет специалистам составить лучшее представление о том, каким был оригинал.