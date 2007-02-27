ГПУ: в деле Щербаня нет состава преступления

Следователь Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины не установил состава преступления в деле, которое было возбуждено против бывшего председателя Сумской облгосадминистрации Владимир ЩЕРБАНЯ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО.

По его словам, следователем, который вел дело, было выполнено значительное количество оперативных и «технических» действий, и «следователь принял решение, что в действиях В.ЩЕРБАНЯ нет преступления», а потому дело должно быть закрыто.

А.МЕДВЕДЬКО уточнил, что окончательное решение о закрытии дела будет принято на совещании с участием руководства Генпрокуратуры, включая заместителя генпрокурора, начальника Главного следственного управления Рената КУЗЬМИНА.

На один из уточняющих вопросов А.МЕДВЕДЬКО ответил, что следователь допрашивал В.ЩЕРБАНЯ.

Как сообщал УНИАН, В.ЩЕРБАНЬ 4 ноября вернулся в Украину из США, где он был задержан 12 октября 2005 года за нарушение визового режима. По прибытии в Украину В.ЩЕРБАНЬ был доставлен в Генпрокуратуру, которая решила отпустить его на поруки народных депутатов от Партии регионов.

В Украине В.ЩЕРБАНЯ обвиняют в совершении ряда тяжких преступлений, таких как злоупотребление служебным положением, превышение служебных полномочий, вымогание, мошенничество с финансовыми ресурсами и других.

В.ЩЕРБАНЬ занимал должность председателя Сумской ОГА с декабря 2002 года по январь 2005 года.