Костусев хочет публично обсудить тарифы на ЖКХ

Антимонопольный комитет Украины (АМК) выступает за создание четкой методики установления тарифов на жилищно-коммунальные услуги и публичного их обоснования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщил председатель АМК Алексей КОСТУСЕВ.

По словам А.КОСТУСЕВА, АМК «настаивает на создании четкой методики установления тарифов на жилищно-коммунальные услуги и на ее соблюдении».

По его мнению, местные органы власти получили слишком большие полномочия в регулировании вопросов тарифов, и с точки зрения АМК, «контроль в этом вопросе со стороны Киева должен быть сильнее».

«Тарифы на услуги ЖКХ должны защищаться и утверждаться публично, тогда в присутствии прессы чиновники будут аргументировано отстаивать стоимость тарифов. Когда тариф будет защищен публично, не будет возникать вопросов: платить или нет», - заявил А.КОСТУСЕВ, отметив, что на сегодня используется практика установления тарифов «без четкого обоснования каждой статьи и каждой составляющей этого тарифа, что недопустимо».