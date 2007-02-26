Эксперт о поставках в ЕС яиц и молока из Украины

Поставки яиц и молока в ЕС в текущем году маловероятны. Такое мнение в телефонной беседе с корреспондентом УНИАН высказала начальник аналитического отдела Консалтингового агентства «ААА» Мария КОЛЕСНИК.

«Маловероятно, что украинские компании смогут выйти на европейский рынок в этом году, так как необходима определенная подготовка, в том числе подготовка бренда (если продукт направлен непосредственно потребителю, а не будет реализовываться через розничную сеть под брендом компании). Однако, если компании серьезно подойдут к этому вопросу, в следующем году они вполне могут выйти на европейский рынок», - сказала М.КОЛЕСНИК.

По мнению экспертов, разрешение поставлять украинскую продукцию на рынок ЕС является большим плюсом для отечественных компаний и хорошим шансом для их развития. Так, по мнению председателя совета директоров ассоциации «Союз птицеводов Украины» Александра БАКУМЕНКО, в нашей стране есть крупные игроки, которые имеют свои бренды и вполне могут поставлять продукцию в страны Европы. «С качеством продукции у нас проблем нет», - заверил А.БАКУМЕНКО, добавив при этом, что выход на рынки ЕС, «к сожалению, вопрос не одного дня» и требует определенного подготовительного периода. По его словам, необходимо, чтобы ЕС включил Украину в перечень стран, из которых можно импортироваться продукцию, кроме того, существуют высокие таможенные пошлины (в разных странах уровень пошлины установлен на различном уровне). А.БАКУМЕНКО отметил, что в Евросоюзе практически нет дефицита яиц, однако крупные перерабатывающие предприятия заинтересованы в поставках украинских яиц для дальнейшей их переработки, но правительство в определенной мере защищает интересы своих производителей. "Торговые миссии при посольствах должны изучить ситуацию", - отметил он.

Относительно объемов поставок яиц А.БАКУМЕНКО отметил, что «Украина легко может экспортировать 1,5-2 млрд. штук ежегодно».

По мнению М.КОЛЕСНИК, на сегодня в связи с открытием европейского рынка отечественные крупные птицеводческие компании могут пересмотреть свои стратегические планы и начать активно развивать яичное направление параллельно с производством мяса. А.БАКУМЕНКО также уверен, что если собственники компаний посчитают данное направление выгодным, они начнут активное развитие производства яиц.

А.БАКУМЕНКО сообщил, что на сегодня Украина поставляет яйца на рынок Грузии и Армении, кроме того, активно работает над решением вопроса поставок яиц в Россию, поскольку очень заинтересована в этом рынке.

Как сообщал УНИАН, Европейская комиссия своим решением от 24 февраля с.г. внесла в перечень продукции животноводства и животного происхождения, которую разрешено импортировать странам-членам ЕС из Украины, молоко и яйца.

Согласно сообщению, это решение стало результатом проведенного Европейской комиссией анализа мониторинговых планов и ряда проверок экспертами Еврокомиссии возможности Украины поставлять такие виды продукции.