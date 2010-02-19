Книжный магазин в центре Киева снова захватывают

Народный депутат Украины Кирилл КУЛИКОВ заявляет об очередной попытке захвата книжного магазина «Сяйво» в центре Киева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе К.КУЛИКОВА, «на общественную приемную народного депутата Украины Кирилла КУЛИКОВА, которая размещена в книжном магазине «Сяйво» (Красноармейская, 6), осуществляется попытка физического захвата».

«Более 100 человек крепкого телосложения проникли внутрь помещения, вытолкали на улицу персонал книжного магазина и устанавливают металлические входные двери на месте сломанных. Директора, его заместителя, юриста и продавцов силой вытолкали на улицу», - заявил К.КУЛИКОВ.

Как сообщал УНИАН, 31 декабря 2009 г. в столичной прокуратуре сообщили об опротестовании решении Шевченковской райгосадминистрации, которым завершена незаконная процедура приватизации помещения ООО книжный “Магазин “Сяйво” по адресу: ул. Красноармейская (Большая Васильковская), 6. Протест был вынесен по результатам проверки относительно законности приватизации указанного нежилого помещения, которая была осуществлена по поручению прокурора Киева Евгения БЛАЖИВСКОГО.

9 февраля на заседании парламента вице-спикер Николай ТОМЕНКО заявил о захвате накануне вечером 50 чел. помещения книжного магазина «Сяйво».

Председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ заявил, что ситуацию могут разрешить только власти Шевченковского района столицы во главе с председателем райгосадминистрации Виктором ПИЛИПИШИНЫМ.

Вместе с тем Верховная Рада поручила председателю Временной следственной комиссии ВР по расследованию фактов злоупотреблений киевской власти К.КУЛИКОВУ и Комитету ВР по вопросам культуры и духовности выяснить ситуацию вокруг помещения книжного магазина «Сяйво».

Также парламент обратился в Генеральную прокуратуру, Министерства внутренних дел, Службу безопасности Украины относительно ситуации вокруг книжного магазина «Сяйво».

В свою очередь, заместитель Киевского городского председателя - секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ заявил, что сделает все от него зависящее для сохранения книжного магазина «Сяйво».

С 9 февраля в книжном магазине «Сяйво» открылась общественная приемная народного депутата К.КУЛИКОВА.

Заседание суда о законности продажи помещения столичного книжного магазина „Сяйво” перенесено на 1 марта.