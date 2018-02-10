В Нацполиции рассказали, сколько членов ОПГ оказались на скамье подсудимых в 2017 году

Оперативниками задержаны 16 преступных групп с межрегиональными связями, девять групп, созданных на этнической основе.

В течение прошлого года на скамье подсудимых оказались 307 членов организованных преступных групп.

Читайте такжеВ Украине стартует набор в новое подразделение Нацполиции по борьбе с организованной преступностьюКак сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины, об этом заявил первый заместитель председателя НПУ - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин на видеоселекторном совещании, которое состоялось в субботу, 10 февраля, с участием руководителей криминальных блоков территориальных и структурных подразделений полиции.

За прошлый год по линии работы уголовного розыска направлено в суд 80 уголовных производств в отношении организованных групп (в 2016 году - 61 уголовное производство). Оперативниками задержано 16 преступных групп с межрегиональными связями, девять групп, созданных на этнической основе, и две группы с транснациональными связями.

Кроме того, полицейскими раскрыты и нейтрализованы 13 вооруженных банд в девяти областях. В частности, злоумышленники действовали на территории Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черновицкой областей. «На скамье подсудимых оказались 307 участников ОПГ, среди которых - 83 организатора. Задержанные обоснованно подозреваются в совершении более тысячи уголовных преступлений, в том числе 860 тяжких и особо тяжких», - отметил Аброськин.