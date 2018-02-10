Полиция начинает охоту на иностранных "воров в законе"

Операция проводится с целью выявления иностранцев, которые влияют на криминогенную ситуацию в стране.

Национальная полиция, пограничная и миграционная службы начали оперативно-профилактическую операцию «Мигрант».

Как сообщили УНИАН в Департаменте коммуникации Нацполиции, приказ о проведении операции подписал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин на рабочем совещании с оперативными подразделениями отметил, что целью общегосударственных профилактических мероприятий является выявление иностранцев, которые своими действиями влияют на криминогенную ситуацию в стране.

Он подчеркнул, что оценка результатов работы любого региона будет осуществляться исключительно по результатам выдворение или предотвращения совершения преступлений лицами, которые прибывают в Украину с целью организации противоправной деятельности. Поэтому злоумышленники должны быть выдворены из страны, даже если они не принимают непосредственного участия в реализации самого преступления.

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«Это лидеры преступных групп, «воры в законе». Такая категория граждан должна быть под нашим пристальным контролем. Необходимо отслеживать их деятельность с момента прибытия на территорию страны. Оперативные подразделения должны обладать информацией еще на этапе подготовки к совершению преступления и оперативно задерживать злоумышленников», - подчеркнул Аброськин.

Он отметил, что такие меры будут способствовать уменьшению негативного влияния этнической преступности на криминогенную ситуацию в регионе и государстве в целом.