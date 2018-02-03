В Нацполиции появится новое подразделение по борьбе с организованной преступностью

Завершение формирования нового департамента ожидается до конца года.

В Национальной полиции будет создано новое подразделение, основными задачами которого будет работа по борьбе с организованной преступностью.

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Как сообщает пресс-служба Нацполиции, об этом сегодня во время совещания руководства Департамента криминальной разведки сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции, начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

«Сейчас уже согласована стратегия создания этого подразделения. До конца этого года ожидаем завершения его формирования», - отметил Аброськин.

Он также добавил, что для несения службы в новосозданном подразделении все претенденты будут проходить соответствующий конкурсный отбор.