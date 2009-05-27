Объявленный в розыск замминистра нашелся

Бывший замминистра здравоохранения Украины и главный санитарный врач страны Николай Проданчук находится в больнице. Об этом он сам сообщил журналистам.

"Я сейчас нахожусь на лечении, именно потому, что я на лечении, я не могу долго говорить. И генеральный прокурор знает об этом. Об этом знает Генеральная прокуратура с 15 мая официально", - рассказал Проданчук, который проходит лечение в Институте фтизиатрии и пульмонологии имени Яновского АМН Украины.

Адвокат Николай Шупеня также подтвердил, что Генпрокуратуре, которая ранее объявила Проданчука в розыск, было известно его местонахождение.

"Я лично как его адвокат 19 мая направил старшему следователю Генпрокуратуры телеграмму с сообщением о том, что Проданчук 15 мая заболел, а 19 мая его состояние здоровья резко ухудшилось, и его госпитализировали. Почти через час после отправки Генеральная прокуратура данную телеграмму получила, об этом есть уведомление", - цитирует адвоката Лента.ру . По его словам, 19 мая он направил ходатайство о приостановке следствия в связи с тяжелой болезнью Проданчука.

Тем не менее, адвокат добавил, что в среду во второй половине дня его подзащитный проведет брифинг в Министерстве.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Генеральная прокуратура объявила Н.Проданчука в розыск, "в связи с тем, что на данное время место нахождения обвиняемого неизвестно", а постановлением Печерского районного суда Киева от 21 мая выдано разрешение на задержание и доставку в суд для решения вопроса об изменении меры пресечения.