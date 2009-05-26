Первого зама министра здравоохранения объявили в розыск

Объявлен в розыск бывший первый заместитель министра здравоохранения Николай ПРОДАНЧУК, сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Генпрокуратура проводит расследование по уголовному делу об обвинении бывшего первого заместителя министра здравоохранения – Главного государственного санитарного врача Н.ПРОДАНЧУКА в превышении служебных полномочий, в частности, в предоставлении разрешения на ввоз без регистрации вакцины для профилактики кори и краснухи индийского производства. В результате проведения вакцинации умер старшеклассник из Краматорска Антон Тищенко (в мае 2008 года).

В связи с тем, что на данное время место нахождения обвиняемого не известно, 20 мая он был объявлен в розыск, и постановлением Печерского районного суда Киева от 21 мая дано разрешение на задержание и доставку в суд для решения вопроса об изменении меры пресечения.

Розыск поручен ГУ МВД Украины в г. Киеве.