Херсонская налоговая начинает следить за должниками

Государственная налоговая администрация (ГНА) в Херсонской области проводит операцию «Большой должник», направленную на сокращение долга предприятий региона по платежам в бюджет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНА области.

Согласно сообщению, в ходе операции налоговики будут отслеживать движение финансовых ресурсов должников по платежам в бюджет, инвестиции должников, а также их скрытые имущественные активы.

По данным пресс-службы, проведение операции связано с тем, что на начало года в области насчитывается 1 тыс. 339 предприятий-должников, которые не уплатили в госбюджет почти 110 млн. грн. При этом более 60% долга приходится на предприятия Херсона. Наибольший долг приходится на предприятия, которые находятся в процедуре банкротства. Они должны заплатить в бюджет 56% от общей суммы – 61,6 млн. грн.

Также, согласно сообщению, в 2008 г. налоговики проверили 311 должников. Против должников возбуждено 50 уголовных дел, вынесено 12 обвинительных приговоров, что вдвое больше, чем в 2007 г.

Также в ходе проверок были произведены 52 ареста на активы предприятий, что позволило перечислить в бюджет 2,2 млн. грн. 177 человек привлечены к административной ответственности.