Доллар на межбанке удержался в районе 8,5 гривен

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,3850/8,5150, к 11:00 спрэд сузился до 8,4100/8,5075, а к 12:00 цены выросли - 8,4850/8,5250. К закрытию ценовые уровни снизились до 8,4700/8,5150 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:00 Нацбанк вышел на рынок с продажей долларов на аукционе с ценой отсечения 7,7900.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2300/0,2360, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2310/0,2355, а к 12:00 поднялись до 0,2330/0,2365. К закрытию торгов цены остались на том же уровне. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 36,1150 (+0,3150).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2584/1,2586, а к 14:15 выросли до 1,2628/1,2629. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5455/10,7130, к 11:00 цены ушли вверх - 10,5820/10,7190. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,6965/10,7675.