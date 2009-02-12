"Херсонгаз" начал отключать котельные от газа

В связи с задолженностью абонентов за потребленные энергоносители и отсутствием лимитов на газ ОАО "Херсонгаз" начало отключение котельных "Херсонтеплоэнерго" и Херсонской ТЭЦ от газоснабжения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии Херсона, такая ситуация возникла вследствие задолженности теплоснабжающих предприятий перед ГК «Газ Украины» и НАК «Нафтогаз Украины» и вызвана повышением стоимости газа и несвоевременностью расчетов за полученные услуги по теплоснабжению.

Отключение теплоснабжающих предприятий от газоснабжения может привести к серьезным авариям электросетей и производственного оборудования, а также сделать невозможным теплоснабжение потребителей города, говорится в сообщении.

Как сообщалось, на начало февраля теплогенерирующие предприятия Херсона задолжали НАК «Нафтогаз Украины» за потребленный газ свыше 50 млн. грн. В свою очередь, потребители областного центра должны тепловикам 65,5 млн. грн.