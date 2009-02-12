Тимошенко в апреле ждет больших денег

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО рассчитывает, что Украина уже в апреле получит первые средства от продажи квот на выброс углекислого газа в рамках подписанных соглашений по процедурам Киотского протокола.

Как передает корреспондент УНИАН, такое предположение Ю.ТИМОШЕНКО высказала сегодня на специальном заседании правительства по вопросам инвестиционных проектов в области энергосбережения.

«Уже в апреле в рамках Киотского протокола мы можем получить средства по тем соглашениям, которые уже подписаны и проплачены», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО 15 января заявляла, что одним из источников финансирования программ по энергосбережению могут стать механизмы Киотского протокола.

«Украина завершила все переговорные процессы, все формальные официальные шаги, которые необходимы для того, чтобы мы могли пользоваться всеми привилегиями Киотского протокола. Мы провели переговоры с ключевыми странами, которые уже готовы приобрести часть квот выбросов в атмосферу – это миллиарды средств, которые будут направлены исключительно на сокращение выбросов, на замещение в отоплении и подогреве горячей воды газа на электроэнергию», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН, Украина ратифицировала Киотский протокол в 2004 году. В рамках протокола существует понятие так называемых гибких механизмов, среди которых для Украины привлекательными являются два - торговля выбросами и проекты совместного внедрения, которые позволяют получать доходы от продажи квот.

Продажа части своей квоты предусматривает продажу "излишков" тем странам, которые превышают уровень собственной квоты выбросов. На сегодня основным "проблематичным" газом является СО2, поэтому торговля именно квотами углекислого газа способна принести наибольшую выгоду.