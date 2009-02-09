Розничные цены на нефтепродукты выросли на 10%

С 30 декабря 2008 года по 30 января 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 6,6-12% (в среднем на 10%).

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве экономики Украины.

Так, по данным Минэкономики, цены на бензин А-95 за месяц увеличились на 11,3% - до 5,4 грн./литр, на бензин А-76 повысились на 12% - до 4,85 грн./литр, дизельное топливо - на 6,6% - до 5,69 грн./литр.

В то же время нефтетрейдеры наряду с валютными колебаниями отмечают еще несколько факторов, из-за которых цены на АЗС ползут вверх.

Так, директор топливного оператора Восточной Украины - компании «Параллель» Дмитрий КУЛИК указывает также на значительное подорожание отпускных цен на украинских НПЗ, которое произошло в начале 2009 года, и повышение акцизной ставки на моторное топливо.

По его информации, в совокупности эти три фактора простимулировали дополнительный рост цен на нефтепродукты, который с начала года в сетях крупных операторов составил в среднем 62 коп./литр.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что рост цен на нефтепродукты в стране спровоцировала непродуманная валютная политика Национального банка.

Напомним, емкость рынка нефтепродуктов Украины составляет 3 млрд. долл. в розничных ценах в год. В год Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута.