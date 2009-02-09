Тимошенко хочет знать как крестьяне попадают на городские рынки
06:40, 09 февраля 2009Общество
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В 10.30 - совещание в Кабмине
9 февраля в 10.30 под председательством премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО состоится совещание по развитию сельскохозяйственных потребностей кооперации и обеспечения доступа крестьян к торговле на городских рынках.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров.
Вход в Дом правительства с улицы М.Грушевского 12/2, 1, 3 подъезд, 7 этаж, малый зал.
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