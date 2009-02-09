Тимошенко хочет знать как крестьяне попадают на городские рынки

9 февраля в 10.30 под председательством премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО состоится совещание по развитию сельскохозяйственных потребностей кооперации и обеспечения доступа крестьян к торговле на городских рынках.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров.

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