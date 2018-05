Квитка Цисык, обладательница Оскара и номинантка на Гремми: мечта сбылась

Однажды приехав в Киев из Америки, украинский эмигрант Александр Гутмахер остановил такси... Этот момент в своей жизни в дальнейшем он назовет мистическим.

– Когда я в машине услышал «Черемшину» в исполнении Квитки Цисык, то заплакал. Мне сказали, что она из Америки, и когда приехал в Америку, то стал интересоваться, кто она. Позже я понял, что это моя миссия – ее популяризировать. Я тоже лечился в том же онкоцентре, что и она. Я профессиональный музыкант и вполне понимаю, что Квитка – это не Монсеррат Кабалье, но она поет душой, сердцем, украинским теплом.

От своей миссии Гутмахер не отрекается - по его инициативе, через 10 лет после смерти Квитки, в Киеве состоялся вечер памяти певицы.

Квитка принадлежит к первому поколению украинских эмигрантов после Второй мировой войны, родившемуся за пределами родины. Ее родители были выходцами с Западной Украины. Отец Квитки Владимир Цисык – скрипач-виртуоз, музыкальный деятель и педагог, концертмейстер Львовского оперного театра. В эмиграции предподавал в музыкальном институте в Нью-Йорке.

Квитка Цисык помогала создавать шедевры тем, чьи имена для меломанов конца XX века значат много. Среди них Майкл Френкс, Боб Джеймс, Девид Санборн, Майкл Болтон, Микио Масуо, а также Квинси Джонс – мощнейший из аранжировщиков-продюсеров Америки, создавший феномен Майкла Джексона. Кстати, с будущим поп-королем Джексоном Квитка пела в хоре.

Параллельно с творческой работой в студии и на сцене Кейси была занята и в коммерческих проектах. Очень быстро она стала самым оплачиваемым исполнителем рекламных джинглов. С помощью ее акустического пения создавали себе имидж корпорации Coca-Cola, American Airlines, NBC, CBS и другие. С 1982-го и до своей смерти Кейси Цисык оставалась единственным голосом компании Ford Motors. Склонные к статистике американцы подсчитали, что их Jingle-diva Кейси прослушало свыше 22 миллиардов людей.

Кейси записала несколько песен для голливудского фильма «Ты свет моей жизни». В том фильме много музыкальных сцен, озвученных голосом Квитки. Но больше всего пленяла американцев одноименная песня из него You Light Up My Life. Именно за нее Квитка в 1977-м году получил «Оскар». Эта песня продолжает жить и сегодня в десятках версий, в частности, в исполнении Ли Энн Раймо, Хосе Карераса. Последнюю записала на своем новом альбом Уитни Хьюстон.

Но Квитка никогда не забывала, кто она и откуда ее корни. Она решает записать диски с украинскими песнями. Квитка знала, что никаких денежных вознаграждений от этого не получит, однако привлекает к сотрудничеству лучших музыкантов и аранжировщиков. Вкладывает собственные средства – больше 200 тысяч долларов. Эти записи планировались как семейные проекты. Продюсировал их муж Квитки – известный режиссер звукозаписи Эд Ракович, на пианино аккомпанировала родная сестра Мария, на гитарах играл фантастический Стюарт Шарф, а мать Иванна следила за правильным произношением дочери.

Первый диск Kvitka был записан в 1980-м году, второй Two Colors – 1989. Рядом с этими дисками в украинской музыке до сих пор ничего достойного нельзя поставить. Недаром они собрали множество наград в Канаде, а в 1990-м были номинированы на Гремми в категории contemporary folk.

Также в творческих планах Квитки Цисык была запись еще одного альбома – с колыбельными для детей. К сожалению, ранняя смерть поломала все ее планы. 29 марта 1998 года Квитка Цисык умерла от рака груди, не дожив пяти дней до своего 45-летия.

Без преувеличения скажу, что услышав хотя бы раз пение Квитки, вы не останетесь безразличны. После нее другое исполнение «Журавлей», «Черемшины» или любой другой песни воспринимается с трудом. Помню, как где-то в 6-7-м классе мы на уроке музыки учили «Журавлей». Думала: «Да что это нас заставляет учитель такое петь, эта же песня не так поется». Потому что слушала я до тех пор только Квитку.

В Украине, как всегда, своих героев чествуют и вспоминают только после их смерти. Квитка Цисык не стала исключением. Только через десять лет после ее смерти, нашлись люди, устроившие вечер памяти украинской Квитки в Киеве. Вечер был скромный, скромный в хорошем смысле.

На сцене стоял портрет Квитки с цветком в волосах, для нее пришли спеть мастера сегодняшней украинской песни - Олег Скрипка, Нина Матвиенко, Антонина Матвиенко, Мария Стефюк, Маричка Бурмака, Сергей Охримчук. Для каждого из них Квитка сыграла свою роль, как и для сидевших в зале.

Нина Матвиенко впервые услышала пение Квитки в Канаде:

– Наконец... Так долго пробивался этот голос сквозь 80-90-ые годы. Наконец кому-то понялось поднять эту девушку вслух. Это необычайная певица. Она собрала в этой слезе, эмигрантской слезе все бриллианты желаний, красоты, генетики всех, кто хотел жить или кто хотел вернуться к жизни. В 1989 году я впервые в Канаде услышала ее голос. Ехала в машине такая грустная и вдруг руководитель нашего хора включает ее запись. Для меня точно небо открылось, будто шлюзы какой-то давности и в то же время современности, чего-то близкого! Я похожего никогда не слышала. Меня всегда удивляла Украина с ее талантами… но чтобы была у нее такая дочь, такого высокого уровня... У нас почему всегда посмертно кого-то помнят, но я счастлива, что ее вернули в Украину. Я еще не могу петь ее, я пока плачу. Этой женщине нужно поставить памятник в Украине, как голубке. Я не знаю в каком символе, но примите свою дочь, она освятила Украину высоким голосом.

К событию министерство культуры и туризма никак не приобщилось, однако министр культуры Василий Вовкун на вечер пожаловал.

– К сегодняшнему вечеру менее всего причастно министерство культуры и туризма Украины. Но я мотивирую, почему я здесь. 1989 год. В партизанских условиях идет подготовка к Всеукраинскому фестивалю «Червона рута». В этом фестивале был запланирован концерт украинской диаспоры. Были приглашены разные группы, но больше всего хотелось, чтобы приехала Квитка Цисык. Мы уже тогда слушали ее голос, и очень удивлялись, что эта певица в определенный период своего творчества обращается к украинской песне и трактует ее вполне по-новому. Квитка, к сожалению, приехать не смогла. Прошло много лет, и ко мне в кабинет приходит Александр Гутмахер и предлагает провести фестиваль Квитки Цисык, здесь в Киеве. У меня сразу фантазия пошла дальше, мы хотим, чтобы этот фестиваль был международным и проводился в разных странах мира, где живут украинцы. Таким образом этот фестиваль входит в планы 2009 года. Сегодня только прелюдия, проведенная без участия государства, нормальными, хорошими людьми. Они, возможно, не очень ментально украинцы, однако объединены творчеством Квитки Цисык. Мы сегодня возвращаем себе украинское сердце на 18-м году жизни.

Книгоиздатель Иван Малкович называет Квитку той, которая внесла эротизм в украинскую песню.

– Мне сегодня чрезвычайно приятно, радостно и в то же время очень грустно, что только сегодня Украина впервые как-то так пришла к какому-то более-менее небольшому чествованию, упоминанию ее имени. В Украине очень много подпольных почитателей Квитки Цисык. Почему подпольных, потому что она широко никогда не звучала. Кто имел возможность послушать ее музыку, становился просто фанатом. Для меня Квитка Цисык и Нина Матвиенко – это два крыла украинской песни. Голос Квитки впервые привнес в народную украинскую песню такую, в хорошем смысле, эротичность. Она просто поражает, тихо поражает. Никто никогда не извлекал звук так, как это сделала она с украинской песней. Когда я впервые привез ее диск в 1990 году из Канады к себе в Карпаты, то соседи, услышав «Ніч така, Господи (!), місячна, зоряна», просили меня переписать им пластинку. Мы же не знали, что там должно быть это «Господи»... У одного человека, который жил на самой высокой горе, был громкоговоритель, и в воскресенье после церкви он пускал голос Квитки на все ближайшие горы. Когда она пела «Я піду в далекі гори», то это было словно какое-то очищение для людей. Да вообще я столько километров с ней проехал. С ней так хорошо ездить в далекие горы. У Квитки нет такой украинской традиции как пережимание песни и упор на слезу. У нее есть эротизм, витальность и современность. Слава Богу, что она начала приходить на Украину. Думаю, ее голос мог бы много людей очистить от этой современной скверны.

Только подумать, какой должна была быть душа у этой певицы, как ей нужно было заложить любовь к родине, на которой пришлось побывать лишь раз, в 1983 году очень коротко, чтобы так грандиозно вылилось в песнях. После ее исполнения народные песни воспринимаются уже не как какие-то свадебные, застольные, а что-то такое модерное и давнее.

– Моя мечта сбылась, – скажет Квитка в своем единственном украиноязычном интервью, снятом генеральным директором Национального симфонического оркестра Украины Александром Горностаем в 1992 году в Америке, – потому что мою запись не только слышат на радио, но также люди чувствуют мою родовую, сердечную любовь к Украине. А теперь и к свободной Украине. Моя мечта исполнилась дважды.

В 1998-м году прощались с Квиткой под песню «Журавли».

Оксана Климончук