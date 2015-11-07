Сегодня вступает в силу закон о Национальной полиции

04:05, 07 ноября 2015
Общество
14010 0

Сегодня, 7 ноября, вступает в силу закон о Национальной полиции Украины. При этом, закон "О милиции" утратил свою силу.

фото: УНІАН

Согласно закона о Национальной полиции, основными задачами Нацполиции определены: 1) реализация государственной политики в сферах обеспечения охраны прав и свобод человека, интересов общества и государства, противодействия преступности, поддержания общественной безопасности и порядка; 2) внесение на рассмотрение министра внутренних дел предложений по обеспечению формирования государственной политики в указанных сферах; 3) оказание в пределах, определенных законом, услуг по помощи лицам, которые по личным, экономическим, социальным причинам или вследствие чрезвычайных ситуаций нуждаются в такой помощи.

Сотрудники милиции теперь в Украине будут в качестве "исполняющих обязанности".

Читайте такжеФацевич назначен главой патрульной полиции Украины - Аваков

Сотрудники патрульной полиции отмечают, что новый закон более четко очертит их полномочия, предоставит новые возможности и упростит работу, пишет ТСН. Там, где полиция еще не сформирована, на дорогах останутся работать инспекторы ГАИ. Но это будет максимум до конца 2016 года.

При этом эксперты говорят о юридических коллизиях, которые возникают вследствие вступления в силу закона о Национальной полиции и отмены закона о милиции. 

Как сообщал УНИАН, совет адвокатов Украины обращается к руководству государства с требованием немедленно вернуть работу Министерства внутренних дел в правовое русло. Отмечается, что 7 ноября 2015 года в стране может произойти полный "коллапс правоохранительной системы", сообщил заместитель председателя Совета адвокатов г. Киева, председатель комитета защиты профессиональных прав адвокатов ВОО "Совет адвокатов Украины" Валентин Степьюк.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter