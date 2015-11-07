Сегодня вступает в силу закон о Национальной полиции

Согласно закона о Национальной полиции, основными задачами Нацполиции определены: 1) реализация государственной политики в сферах обеспечения охраны прав и свобод человека, интересов общества и государства, противодействия преступности, поддержания общественной безопасности и порядка; 2) внесение на рассмотрение министра внутренних дел предложений по обеспечению формирования государственной политики в указанных сферах; 3) оказание в пределах, определенных законом, услуг по помощи лицам, которые по личным, экономическим, социальным причинам или вследствие чрезвычайных ситуаций нуждаются в такой помощи.

Сотрудники милиции теперь в Украине будут в качестве "исполняющих обязанности".

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Сотрудники патрульной полиции отмечают, что новый закон более четко очертит их полномочия, предоставит новые возможности и упростит работу, пишет ТСН. Там, где полиция еще не сформирована, на дорогах останутся работать инспекторы ГАИ. Но это будет максимум до конца 2016 года.

При этом эксперты говорят о юридических коллизиях, которые возникают вследствие вступления в силу закона о Национальной полиции и отмены закона о милиции.

Как сообщал УНИАН, совет адвокатов Украины обращается к руководству государства с требованием немедленно вернуть работу Министерства внутренних дел в правовое русло. Отмечается, что 7 ноября 2015 года в стране может произойти полный "коллапс правоохранительной системы", сообщил заместитель председателя Совета адвокатов г. Киева, председатель комитета защиты профессиональных прав адвокатов ВОО "Совет адвокатов Украины" Валентин Степьюк.