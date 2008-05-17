На два дня Луганск стал меккой байкеров. В пионерлагере «Ворошиловец» в субботу стартовала церемония открытия мотосезона-2008.

Как сообщил корреспонденту УНИАН организатор слета, лидер луганского байк-клуба «Ночные волки» Владимир МАРТЫНЕНКО, в Луганск прибыли более тысячи байкеров из Киева, Чернигова, Харькова, Донецка, Днепропетровска, Москвы, Ростова, Белгорода, Польши и один представитель из США.

В 14.30 колонна байкеров стартовала от эстакады у железнодорожного вокзала до места проведения слета. По словам В.МАРТЫНЕНКО, в программе слета – мотоконкурсы, музыкальный марафон, фугас-шоу.

Гвоздь программы – легендарная московская рок-группа «Коррозия металла».

Каждый год байкеры собираются с определенной гуманитарной миссией. В этом году часть собранных средств будет передана гематологическому отделению детской областной больницы.

Слет завершится в воскресенье.