Из милиции Донетчины за дискредитацию уволили 610 сотрудников

Из милиции Донецкой области за дискредитацию и нарушение служебной дисциплины уволено 610 сотрудников.

Об этом сообщил начальник Главного управления МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин во время рабочей встречи с председателем Донецкой военно-гражданской администрации Павлом Жебривским, проинформировали УНИАН в пресс-службе ГУМВД.

«Процесс очищения рядов милиции продолжается. На сегодняшний день за дискредитацию и нарушение служебной дисциплины было уволено 610 сотрудников милиции. Милиция постепенно возвращает доверие граждан. Главный принцип работы милиции – прежде всего обеспечение верховенства права и закона», – подчеркнул Аброськин.

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Он заверил, что сейчас милиция работает в режиме повышенной боевой готовности и удерживает стабильную оперативную обстановку даже в прифронтовых городах под постоянными обстрелами террористов.

Начальник милиции Донецкой области отметил, что немалые усилия сегодня направлены на обеспечение качественной подготовки работников милиции, комплектование территориальных органов внутренних дел. Активизированы тактико-специальные занятия с личным составом, во время которых милиционеров учат действовать в экстремальных и боевых условиях, добавил Аброськин.