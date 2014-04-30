Турчинов призвал мужчин вступать в ряды милиции и СБУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совещании с главами облгосадминистраций в Киеве.

“Пока не будет полностью обновлена силовая вертикаль в этих (восточных) регионах, в первую очередь МВД и СБУ... Мы уже заменили руководителей СБУ в Луганской и Донецкой областях, проведена полная замена руководства спецподразделения “Альфа”. Но этого мало. Мы должны фактически полностью обновить эти структуры в этих регионах”, - сказал Турчинов.

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Он призвал патриотов Украинывступать в ряды МВД и СБУ. “Мы обращаемся к настоящим патриотам, которые не сеют панику в Интернете, а реально готовы защищать свою страну. Мы приглашаем, особенно тех, кто прошел службу в подразделениях МВД и СБУ, Вооруженных силах, пойти и работать в органах милиции и СБУ, защищать граждан, которые беззащитны перед террористической угрозой”, - сказал и.о. президента.

Турчинов заявил, что без возобновления работы милиции и СБУ в Луганской и Донецкой областях власть не сможет взять ситуацию под контроль.