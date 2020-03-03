Политзаключенные "дела Хизб ут-Тахрир" Абдуллаевы до сих пор находятся в уфимском СИЗО

Как сообщила мать политузников Диляра Абдуллаева, еще трое фигурантов дела Рустем Исмаилов, Эмиль Джемаденов и Айдер Салединов этапированы в город Салават (Башкирия).

Незаконно осужденные фигуранты первой симферопольской группы "дела Хизб ут-Тахрир" Узеир и Теймур Абдуллаевы, которых 10 февраля этапировали из СИЗО в Таганроге Ростовской области РФ, с 19 февраля находятся в СИЗО в Уфе, откуда их отправят в колонии строгого режима для отбывания "наказания".

Об этом в комментарии УНИАН сообщила их мать Диляра Абдуллаева.

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"Мне известно, что лично Татьяна Москалькова (уполномоченный по правам человека в РФ - УНИАН) взяла под контроль этапирование моих сыновей... У меня есть возможность попасть к Москальковой с обращением о переводе моих сыновей... поближе к Крыму, но по неофициальным источникам связалась с сыновьями, и они категорически против, говорят: "Или за всех проси или не надо. Мы будем там, где наша "пятерка", - сказала она.

По словам Абдуллаевой, еще трое фигурантов дела Рустем Исмаилов, Эмиль Джемаденов и Айдер Салединов этапированы в российский город Салават (Башкирия).

Она отметила, что до вчерашнего дня Абдуллаевы находились в СИЗО в Уфе, где их навестил местный адвокат Руслан Полежаев и мать российского политзаключенного из так называемой «уфимской двадцатки», фигурантов которой в России судят за участие в деятельности "Хизб ут-Тахрир".

"Она общественный защитник, живёт в Башкирии и откликнулась на мою просьбу к мамам политзаключенных из Башкирии выяснить, в СИЗО-1 ли еще мои дети. И она не только выяснила, что они ещё там, а смогла их навестить и привезла мне письма от сыновей. Она имела возможность обнимать их как мать и беседовала с ними, а тем временем мои сыновья имели возможность увидеться друг с другом, пообщаться и обняться", - добавила Абдуллаева.

Она отметила, что в СИЗО в Таганроге у ее сыновей не было такой возможности и не было никакой связи между собой, потому что их удерживали в разных камерах под круглосуточным видеонаблюдением.

"Никто не мог им предоставить возможность поговорить между собой или переписаться, а здесь они дважды увиделись - когда навещал их адвокат и эта женщина", - подчеркнула Абдуллаева.

По ее словам, адвокат рассказал, что Узеир и Теймур Абдуллаевы чувствуют себя хорошо и надеются на обмен.

Абдуллаева также рассказала, что большую поддержку ей оказывают матери политузников "уфимской двадцатки", а сыновья некоторых них находятся в том же СИЗО в Уфе, что и браться Абдуллаевы.

"Те, в свою очередь, каждый вечер передают моим детям покушать халяльную еду, т.е. дозволенную мусульманам, и мы очень им за это благодарны, ведь не можем отправить передачу, так как они в этом СИЗО "транзитные", - добавила она.

Справка УНИАН. 12 октября 2016 году в Крыму были проведены обыски в пяти мусульманских семьях. В результате обысков задержаны пять крымских татар, которых обвиняют в участии в запрещенной в России и аннексированном ею Крыму организации «Хизб ут-Тахрир»: Рустема Исмаилова, Узеира Абдуллаева, Теймура Абдуллаева, Эмиля Джемаденова, Айдера Салединова.

18 июня 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор и приговорил: Теймура Абдуллаева к 17 годам заключения в колонии строгого режима, Узеира Абдуллаева - к 13 годам, Исмаилова - к 14 годам, Салединова и Джемаденова - к 12 годам.

24 декабря Верховный суд РФ "смягчил" приговор: Абдуллаеву - на 16,5 лет и 1 год и 4 месяца административного надзора, Абдуллаеву - на 12,5, Исмаилову - на 13,5, Джемаденову и Салединову - на 11,5.

13 февраля 2020 года мать братьев Абдуллаевых сообщила, что 10 февраля их этапировали из СИЗО, расположенного в Таганроге Ростовской области, однако сотрудники следственного изолятора не сообщили, куда отвезут политзаключенных.