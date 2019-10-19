Соратник Ющенко готов взять Гладковского на поруки

Прокуратура просит суд арестовать бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского или избрать ему меру пресечения в виде залога в сумме 100 млн грн с обязательством носить электронный браслет.

Соратник экс-президента Виктора Ющенко, экс-народный депутат Олег Зимин выразил готовность взять на поруки бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверной информации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зимин заявил на заседании Высшего антикоррупционного суда по рассмотрению ходатайства об избрании Гладковскому меры пресечения.

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Зимин был депутатом 4-го созыва от «Блока Виктора Ющенко «Наша Украина».

Прокуратура просит суд арестовать Гладковского или избрать ему меру пресечения в виде залога в сумме 100 млн грн с обязательством носить электронный браслет.

Ранее о готовности взять Гладковского на поруки заявили народные депутаты из фракции «Европейская солидарность» Максим Саврасов и Ростислав Павленко.

Прокурор Юрий Олефир выступил против взятия Гладковского на поруки.

Как сообщал УНАИН, 17 октября Гладковского задержали сотрудники НАБУ у ресторана возле Бориспольской трассы после того, как он пытался покинуть территорию Украины через аэропорт «Борисполь», но его не пропустили пограничники.

18 октября в САП заявили, что экс-чиновнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением) и ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

По данным следователей, Гладковский использовал предоставленную ему власть и служебное положение с целью получения неправомерной выгоды структурой, в которой он является конечным владельцем, - ПАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс». Он обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за средства госбюджета грузовиков МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия «Автосборочный завод №2», входящего в состав ПАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс».

При этом, как следствие, государству был нанесен ущерб на сумму более 10,62 млн грн.

Кроме того, заявили в САП, Гладковский не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы, а именно 54 тыс. долл. (за 2016 год), 63 тыс. долл. (за 2017 год) и 47,5 тыс. долл. (за 2018 год).