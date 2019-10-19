На поруки готовы взять два депутата: суд продолжил избирать меру пресечения Гладковскому

Бывший первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский подозревается в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверной информации. Прокурор выступил против взятия Гладковского на поруки.

Высший антикоррупционный суд продолжает рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения бывшему первому заместителю секретаря СНБО Олег Гладковскому, подозреваемому в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверной информации.

Как передает корреспондент. УНИАН, прокуратура просит суд арестовать Гладковского или избрать ему меру пресечения в виде залога в сумме 100 млн грн с обязательством носить электронный браслет.

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Гладковского выпустили из стеклянного бокса и теперь он сидит рядом с адвокатами.

О готовности принять Гладковского на поруки заявили народные депутаты из фракции «Европейская солидарность» Максим Саврасов и Ростислав Павленко.

Прокурор Юрий Олефир выступил против взятия Гладковского на поруки. По мнению прокурора, поручители не смогли доказать, что обеспечат надлежащее процессуальное поведение подозреваемого.

Кроме того, по словам Олефира, если подозреваемый сбежит, то поручитель может быть наказан лишь в виде взыскания штрафа, который является несоразмерной с убытками, которые инкриминируются Гладковскому.

Как сообщал УНАІН, 17 октября Гладковского задержали сотрудники НАБУ возле ресторана вблизи Бориспольской трассы после того, как он пытался покинуть территорию Украины через аэропорт «Борисполь», но его не пропустили пограничники.

18 октября в САП заявили, что экс-чиновнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением) и ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

По данным следователей, Гладковский использовал предоставленную ему власть и служебное положение с целью получения неправомерной выгоды структурой, в которой он является конечным владельцем, - ПАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс». Он обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за средства госбюджета грузовиков МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия «Автосборочный завод №2», что входит в состав ПАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс».

При этом государству было нанесено свыше 10,62 млн грн убытков.

Кроме того, заявили в САП, Гладковский не задекларировал доходы жены, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы, а именно 54 тыс. долл. (по 2016-й год), 63 тыс. долл. (по 2017-й год) и 47,5 тыс. долл. (по 2018-й год).