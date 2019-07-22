Сарган рассказала, куда "пропал" Луценко
14:59, 22 июля 2019Общество
84 0
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко находится в официальном отпуске.
Юрий Луценко находится в официальном отпуске / УНИАН
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко находится в официальном отпуске.
Читайте такжеМиллионные хищения в оборонке: силовики пришли с обысками в Кабмин, Погранслужбу и ГФС (фото)
Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
Она написала: «Генпрокурор Юрий Луценко находится в официальном отпуске. А вот наши враги сгинут, как роса на солнце. И чтобы дважды не писать: я тоже в отпуске».
Напомним, ранее бывший заместитель главы администрации Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко передал свои полномочия первому заместителю Дмитрию Сторожуку.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter