Сарган рассказала, куда "пропал" Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко находится в официальном отпуске.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко находится в официальном отпуске.

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Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Она написала: «Генпрокурор Юрий Луценко находится в официальном отпуске. А вот наши враги сгинут, как роса на солнце. И чтобы дважды не писать: я тоже в отпуске».

Напомним, ранее бывший заместитель главы администрации Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко передал свои полномочия первому заместителю Дмитрию Сторожуку.