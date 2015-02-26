Нацсовет по телерадиовещанию запретил российский телеканал "Мир 24"

Об этом сообщается на официальной странице регулятора в соцсети. "Национальный совет решил признать содержание российского телеканала "Мир 24" не адаптированным к требованиям законодательства Украины и Европейской конвенции о трансграничном телевидении", - говорится в сообщении.

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Соответствующее решение было принято Нацсоветом по результатам мониторинга канала "Мир 24", проведенного 13, 19 и 20 февраля 2015 года. Во время проверки программ канала были зафиксированы сюжеты новостей и фрагменты передач, которые содержат "призывы к изменению конституционного строя в стране, рекламу миротворческих сил Российской Федерации, пропаганду войны и нарушения территориальной целостности Украины".

Как сообщал УНИАН, 12 февраля 2015 года Нацсовет по телерадиовещанию также запретил трансляцию на территории Украины российского телеканала "24 Техно".

На сегодняшний день неадаптированными и временно запрещенными для распространения на территории Украины признаны "Первый канал. Всемирная сеть", "РТР-Планета", "НТВ-Мир", Life News, Russia Today, "Россия-24", ТVCI, "Россия-1", "НТВ", "ТНТ" и другие.