​В Украине запретили ретрансляцию телеканалов "Беларусь 24" и "365 дней"

15:45, 15 октября 2014
Общество
1 0

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания своим решением запретил трансляцию российского телеканала "365 дней" и телеканала "Беларусь 24". 

В Украине запрещены еще 2 телеканала / фото rusbase.vc

Нацсовет признал содержание программ этих каналов несоответствующими Европейской конвенции о трансграничном телевидении и действующему законодательству Украины, сообщает пресс-служба регулятора.

Читайте такжеОдесский телеканал уволил журналиста за обман и сотрудничество с российскими «Вести 24»

Согласно сообщению, соответствующее решение базировалось на проведенных Нацсоветом мониторингах и жалобах граждан.

По словам заместителя главы Нацсовета по телерадиовещанию Григория Шверка, регулятор намерен обратиться в суд с просьбой запретить трансляцию данных телеканалов на территории Украины.

Таким образом, на сегодняшний день неадаптированными и временно запрещенными для распространения на территории Украины признаны 16 российских каналов: "Первый канал. Всемирная сеть", "РТР-Планета", "НТВ-Мир", "Россия-24", TVCI, "Россия-1", НТВ, ТНТ, "Петербург-5", "Звезда", РЕН-ТВ, Life News, Russia Today, РБК-ТВ, "История" (ВГТРК), "365 дней", а также белорусский телеканал "Беларусь 24".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter