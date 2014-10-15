​В Украине запретили ретрансляцию телеканалов "Беларусь 24" и "365 дней"

Нацсовет признал содержание программ этих каналов несоответствующими Европейской конвенции о трансграничном телевидении и действующему законодательству Украины, сообщает пресс-служба регулятора.

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Согласно сообщению, соответствующее решение базировалось на проведенных Нацсоветом мониторингах и жалобах граждан.

По словам заместителя главы Нацсовета по телерадиовещанию Григория Шверка, регулятор намерен обратиться в суд с просьбой запретить трансляцию данных телеканалов на территории Украины.

Таким образом, на сегодняшний день неадаптированными и временно запрещенными для распространения на территории Украины признаны 16 российских каналов: "Первый канал. Всемирная сеть", "РТР-Планета", "НТВ-Мир", "Россия-24", TVCI, "Россия-1", НТВ, ТНТ, "Петербург-5", "Звезда", РЕН-ТВ, Life News, Russia Today, РБК-ТВ, "История" (ВГТРК), "365 дней", а также белорусский телеканал "Беларусь 24".