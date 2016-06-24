"Что будет, если мы выйдем из ЕС?": Google "взорвался" от запросов британцев после референдума

Об этом говорится в сообщении Google-Trends в Twitter.

"+250% для вопроса "что произойдет, если мы покинем ЕС" за последний час", - отмечается в сообщении.

+250% spike in "what happens if we leave the EU in the past hourhttps://t.co/9b1d6Bsx6D — GoogleTrends (@GoogleTrends) June 24, 2016

Судя из этого, многие британцы не знали, что произойдет с их страной после выхода из ЕС, однако это стало помехой во время голосования за Brexit.

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Как сообщал УНИАН, в Великобритании евроскептики одержали победу на референдуме по выходу страны из ЕС. После подсчета всех голосов сторонники Brexit набрали 51,9% голосов.

Вскоре премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что уйдет в отставку в октябре этого года.

Также в Европейском Союзе выразили сожаление по поводу результатов референдума в Великобритании, ожидают от правительства этой страны быстрой реализации соответствующего решения и отмечают, что союз 27 стран будет существовать и в дальнейшем.