"Стране нужен новый лидер": премьер Британии Кэмерон уходит в отставку после референдума (видео)

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее заявление он сделал после объявления результатов референдума о выходе Великобритании из Европейского Союза.

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"Я не хотел выхода всем своим сердцем, но британцы выбрали иной путь. Значит, им нужен новый премьер-министр", — сказал Кэмерон.

Кэмерон сказал, что «очень гордится тем, что шесть лет был премьер-министром».

«Я верю, что мы сделали большие шаги в реформах. Я верю в то, что Великобритания самая сильная, безопасная и лучшая в ЕС. Я четко дал понять, что референдум – не о будущем политиков, включая меня. Народ Великобритании принял четкое решение идти другим путем. Я думаю, что стране нужен новый лидер, чтобы вести ее в этом направлении. Я буду делать все, что я могу как премьер-министр в ближайшие месяцы, но я не думаю, что будет правильно для меня быть капитаном, чтобы направлять нашу страну в следующий пункт назначения. Я убежден, что это в интересах нации. С моей точки зрения, мы должны получить нового премьер-министра на конференции партии консерваторов в октябре», - заявил Кэмерон.

David Cameron will stand down, but says: “I will continue in post as PM with my cabinet for the next three months” https://t.co/zQYMaVoIq7 — BBC Politics (@BBCPolitics) June 24, 2016

Ранее УНИАН сообщал, что в Великобритании евроскептики одержали победу на референдуме по выходу страны из ЕС. После подсчета всех голосов сторонники Brexit набрали 51,9% голосов.