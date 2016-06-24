Сторонники Brexit вырвались в лидерство после подсчета в 50% округов

По состоянию на 5:39 по Киеву данные о результатах получены с 50% избирательных округов, сообщает РБК со ссылкой на ВВС. За выход из состава ЕС проголосовали 7 328 млн участников референдума, против – 6 982 млн. Пока нет данных из 198 регионов – в основном графств центральной Англии и нескольких районов Лондона.

Читайте такжеСМИ: Почти 40% австрийцев заявили о желании провести референдум о членстве в ЕС по аналогии с Brexit

Отмечается, что за выход из ЕС проголосовали большинство районов северной и южной Англии, крупнейшие города Уэльса, а также такие промышленные центры как Ковентри, Сандерленд, а также Шеффилд, который до начала референдума считался городом, в котором должны были побеждать противники Brexit.

В Лондоне местные избиратели проголосовали в основном за сохранение членства в ЕС, причем, как указывает эксперт Кентского университета Мэтью Годвин, им удалось упрочить свои позиции по сравнению с прогнозами примерно на 4%. Однако в Ливерпуле, Глазго и Ньюкасле, где сторонники ЕС одержали победу, евроскептики сумели прибавить в среднем 3-4%. Аналогичная ситуация складывалась в небольших городах, где сторонникам Brexit предсказывали 55% поддержки, а в результате в Донкастере, Бостоне, Ипсвиче они получили около 60%.

Читайте такжеЭрдоган поставил ребром вопрос вступления Турции в ЕС, пригрозив референдумом

В Шотландии противники Brexit выиграли практически во всех регионах, в том числе в Эдинбурге, Глазго и Данди. В Северной Ирландии голоса разделились, в том числе и в разных районах Белфаста.

Составлявший прогноз накануне референдума политолог Крис Ханретти из университета Ист Англия признал в своем Twitter, что допустил ошибку в расчетах явки. Около 5 утра он предположил, что сторонники ЕС получат по итогам референдума 47% голосов поддержки.

Как сообщал УНИАН, в Великобритании состоялось голосование на референдуме о том, оставаться ли стране в составе Европейского союза.