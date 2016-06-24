Евросоюз призвал Британию "как можно быстрее" выйти из его состава

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее заявление от имени руководителей Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, Совета ЕС Дональда Туска, Европарламента Мартина Шульца и премьер-министра Нидерландов, которые председательствуют в ЕС, Марка Рютте обнародовал Юнкер.

"Народ Великобритании в свободном и демократическом процессе выразил желание покинуть Европейский Союз. Мы сожалеем по поводу этого решения, но уважаем его. Это беспрецедентная ситуация, но мы едины в нашем ответе. Мы будем стоять твердо и отстаивать основные ценности ЕС по обеспечению мира и благосостояния своих народов. Союз 27 государств-членов будет продолжаться", - говорится в заявлении.

Лидеры Евросоюза заявили, что ожидают от правительства Соединенного Королевства наиболее быстрой реализации этого решения, "каким бы болезненным не был процесс".

Читайте такжеПрезидент Совета ЕС Туск собирает на неформальную встречу лидеров Евросоюза, будут обсуждать выход Британии

"Любая задержка чрезмерно продолжит неопределенность. У нас есть правила, как это сделать упорядоченным образом", - сказал Юнкер, указав на статью 50 Договора о Европейском Союзе, которой предусмотрена процедура в случае решения страны выйти из ЕС.

"Мы готовы начать переговоры с Соединенным Королевством относительно сроков и условий выхода из Европейского Союза. Пока этот процесс не завершится, Соединенное Королевство, как и раньше, является членом Европейского Союза, со всеми правами и обязанностями, которые из этого вытекают. Согласно договорам, которые ратифицировало Соединенное Королевство, законодательство ЕС продолжает применяться в полной мере и в Соединенном Королевстве", - заявили лидеры ЕС.

Комментируя решение под названием "Новое урегулирование для Соединенного Королевства в рамках Европейского Союза", принятое Европейским Советом 18-19 февраля 2016 года, лидеры ЕС решили, что оно не вступает в силу и прекращает свое существование. "Там никаких новых переговоров не будет. Что касается Соединенного Королевства, то и в будущем мы надеемся иметь его как близкого партнера Европейского Союза. Мы ожидаем, что Соединенное Королевство сформулирует свои предложения по этому вопросу. Любая сделка, которая будет заключена с Соединенным Королевством как третьей страной, должна будет отражать интересы обеих сторон и быть сбалансированной с точки зрения прав и обязанностей", - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, в Великобритании евроскептики одержали победу на референдуме по выходу страны из ЕС. После подсчета всех голосов сторонники Brexit набрали 51,9% голосов.