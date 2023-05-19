Глава государства подчеркнул, что независимо от попыток России, независимость Украины и украинских земель должна существовать.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что арабские страны могут быть объединенными, в том числе для спасения украинцев из российских тюрем, но некоторые страны закрывают глаза на незаконную аннексию украинских территорий Российской Федерацией.

Об этом глава государства сказал во время выступления на саммите Лиги арабских государств. "Даже, если на саммите присутствуют люди, которые имеют отличное видение относительно войны на нашей земле, называя ее "конфликтом", я уверен, что все мы можем быть объединенными для спасения людей из клеток российских тюрем", - сказал Зеленский.

"К сожалению, в мире и здесь среди вас есть некоторые страны, которые закрыли глаза на эти тюрьмы и незаконную аннексию. И я нахожусь здесь для того, чтобы все могли честно взглянуть, не зависимо от того, как настойчиво россияне пытаются повлиять на это, что независимость все-равно должна существовать", - сказал Зеленский.

Он благодарит Саудовскую Аравию и большинство стран за поддержку решительных международных позиций и Устава ООН.

Визит Зеленского в саудовские Аравию

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Королевство Саудовская Аравия со встречи с наследным принцем, премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом аль Саудом.

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