О пакете помощи было объявлено во время первого за все время от установления дипломатических отношений между странами официального визита главы МИД Саудовской Аравии.

Королевство Саудовская Аравия выделит Украине пакет помощи стоимостью 400 млн долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел Королевства Саудовская Аравия принц Файсал бин Фархан Аль-Сауда на брифинге по результатам встречи с президентом Владимиром Зеленским сегодня в Киеве.

"Обсудили гуманитарные потребности украинского народа, в том числе предоставление двух пакетов гуманитарной помощи общей стоимостью 400 млн долларов. Мы надеемся, что эта помощь достигнет нуждающихся и поможет в урегулировании гуманитарных проблем. Я надеюсь, что она поможет как внутренним переселенцам, так и тем, кто выехал за границу Украины", – сказал министр.

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Впоследствии глава ОПУ Андрей Ермак уточнил, что речь идет о гуманитарной помощи на 100 млн долларов и предоставлении нефтепродуктов на 300 млн долларов. В рамках визита министра были подписаны два документа, формализовавших оказание Украине этой помощи.

Принц Файсал бин Фархан Аль-Сауда также подчеркнул, что Саудовская Аравия хотела бы сделать все возможное, "чтобы уменьшить остроту боевых действий".

"Также обсудили вопросы посредничества Саудовской Аравии в освобождении военнопленных... Также мы ознакомились с теми мыслями, которые были изложены в мирной инициативе президента Владимира Зеленского, и надеемся, что они будут в основе будущего урегулирования. Мы будем продолжать сотрудничество с нашими украинскими друзьями для того, чтобы решить проблему войны, потому что она влияет не только на Украину, она влияет на всех, на весь мир. Мы и в дальнейшем будем все делать для укрепления двустороннего сотрудничества", – заявил министр.

Глава Офиса президента отметил, что Украина высоко ценит ощутимую помощь в гуманитарной сфере.

"Это первый официальный визит главы МИД Королевства Саудовская Аравия в Украину со времени установления дипломатических отношений между нашими странами 14 апреля 1993 года. Мы рассматриваем его как важное свидетельство поддержки нашего государства, особенно в эти дни годовщины полномасштабной агрессии РФ", – заявил Ермак.

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи подчеркнул, что надеется на активизацию диалога между странами.

"Рассчитываю на то, что он (визит – УНИАН) даст новый импульс для дальнейшей активизации нашего взаимовыгодного диалога. Спасибо за поддержку мира в Украине, нашего суверенитета и территориальной целостности! Это очень важно для нас и нашего общества", – отметил он.

Позиция Саудовской Аравии по войне в Украине

Саудовская Аравия поддержала резолюции ГА ООН, каающиеся осуждения российской агрессии против Украины. В частности, представители страны проголосовали за документ по осуждению попытки аннексии Россией 4 регионов Украины и за резолюцию к годовщине полномасштабной войны, предложенную Киевом и партнерами, с призывом к стране-агрессору вывести войска с нашей территории.

В сентябре наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман способствовал освобождению из российского плена 10 иностранцев, вставших на защиту Украины в этой войне, выступив посредником.

В то же время в октябре Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК + заключили соглашение с Россией по сокращение добычи нефти, из-за чего США заявляли о подрыве глобальных усилий по изоляции Москвы.

Кроме этого, должностные лица США высказывали опасения относительно того, что Саудовская Аравия может передать россиянам американские оборонные технологии.

В октябре саудовское государственное СМИ сообщило, что страна предложила Украине дополнительный пакет гуманитарной помощи в размере 400 млн долларов

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