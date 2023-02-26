Королевство Саудовская Аравия выделит Украине пакет помощи стоимостью 400 млн долларов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел Королевства Саудовская Аравия принц Файсал бин Фархан Аль-Сауда на брифинге по результатам встречи с президентом Владимиром Зеленским сегодня в Киеве.
"Обсудили гуманитарные потребности украинского народа, в том числе предоставление двух пакетов гуманитарной помощи общей стоимостью 400 млн долларов. Мы надеемся, что эта помощь достигнет нуждающихся и поможет в урегулировании гуманитарных проблем. Я надеюсь, что она поможет как внутренним переселенцам, так и тем, кто выехал за границу Украины", – сказал министр.
Впоследствии глава ОПУ Андрей Ермак уточнил, что речь идет о гуманитарной помощи на 100 млн долларов и предоставлении нефтепродуктов на 300 млн долларов. В рамках визита министра были подписаны два документа, формализовавших оказание Украине этой помощи.
Принц Файсал бин Фархан Аль-Сауда также подчеркнул, что Саудовская Аравия хотела бы сделать все возможное, "чтобы уменьшить остроту боевых действий".
"Также обсудили вопросы посредничества Саудовской Аравии в освобождении военнопленных... Также мы ознакомились с теми мыслями, которые были изложены в мирной инициативе президента Владимира Зеленского, и надеемся, что они будут в основе будущего урегулирования. Мы будем продолжать сотрудничество с нашими украинскими друзьями для того, чтобы решить проблему войны, потому что она влияет не только на Украину, она влияет на всех, на весь мир. Мы и в дальнейшем будем все делать для укрепления двустороннего сотрудничества", – заявил министр.
Глава Офиса президента отметил, что Украина высоко ценит ощутимую помощь в гуманитарной сфере.
"Это первый официальный визит главы МИД Королевства Саудовская Аравия в Украину со времени установления дипломатических отношений между нашими странами 14 апреля 1993 года. Мы рассматриваем его как важное свидетельство поддержки нашего государства, особенно в эти дни годовщины полномасштабной агрессии РФ", – заявил Ермак.
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи подчеркнул, что надеется на активизацию диалога между странами.
"Рассчитываю на то, что он (визит – УНИАН) даст новый импульс для дальнейшей активизации нашего взаимовыгодного диалога. Спасибо за поддержку мира в Украине, нашего суверенитета и территориальной целостности! Это очень важно для нас и нашего общества", – отметил он.
Позиция Саудовской Аравии по войне в Украине
Саудовская Аравия поддержала резолюции ГА ООН, каающиеся осуждения российской агрессии против Украины. В частности, представители страны проголосовали за документ по осуждению попытки аннексии Россией 4 регионов Украины и за резолюцию к годовщине полномасштабной войны, предложенную Киевом и партнерами, с призывом к стране-агрессору вывести войска с нашей территории.
В сентябре наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман способствовал освобождению из российского плена 10 иностранцев, вставших на защиту Украины в этой войне, выступив посредником.
В то же время в октябре Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК + заключили соглашение с Россией по сокращение добычи нефти, из-за чего США заявляли о подрыве глобальных усилий по изоляции Москвы.
Кроме этого, должностные лица США высказывали опасения относительно того, что Саудовская Аравия может передать россиянам американские оборонные технологии.
В октябре саудовское государственное СМИ сообщило, что страна предложила Украине дополнительный пакет гуманитарной помощи в размере 400 млн долларов