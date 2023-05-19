Вначале сообщалось, что Зеленский отправится в Японию на борту американского военного самолета.

ОБНОВЛЕНО 10:45. Президент Владимир Зеленский примет участие в саммите лидеров "Большой семерки", однако, отмечает пресс-служба аппарата СНБО, в онлайн-формате, а не лично, о чем писал Bloomberg и что подтверждал секретарь Совета безопасности и обороны Алексей Данилов.

Как сообщал Bloomberg, Зеленский якобы должен был отправиться в Японию на борту американского военного самолета после ожидаемой остановки в Саудовской Аравии, где примет участие в саммите Лиги арабских государств.

В то же время, представитель Совета национальной обороны США отказался комментировать эту информацию.

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В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сегодня в эфире информационного марафона подтвердил, что Зеленский будет физически присутствовать на саммите G7. "Кто бы сомневался, что наш президент там не будет присутствовать. Мы были уверены, что наш президент там, где нужно стране, в любой точке мира, обязательно будет находиться для того, чтобы решать вопросы устойчивости нашей страны", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что на саммите будут приниматься важные вопросы. "Именно физическое присутствие нашего президента является абсолютно важной вещью для того, чтобы отстаивать именно наши интересы, объяснять, предоставлять четкие предложения и четкую аргументацию событий, которые происходят на территории нашей страны", - подчеркнул Данилов.

Он сказал, что за океаном не всегда чувствуют, что происходит на территории Украины.

Саммит G7 в Хиросиме - главное

Саммит "Большой семерки" проходит с 19 по 21 мая 2023 года в японском городе Хиросима. До этого Япония официально не подтверждала визит Зеленского, но допускала его участие во встрече Группы семи в онлайн-формате.

Премьер Британии Риши Сунак уже передал российскому диктатору Путину прямое послание: "России необходимо знать, что мы и другие страны непоколебимы в своей решимости поддерживать Украину не только здесь и сейчас ресурсами, необходимыми ей для самозащиты, но и в долгосрочной перспективе".

Известно, что на этом саммите страны "Большой семерки" объявят новые санкции против России, у которой до сих пор есть возможности "обходить" ограничения Запада. К примеру, Великобритания уже анонсировала запрет поставок российских алмазов в страну.

Саммит G7 проходит на фоне активного обсуждения по передаче Украине истребителей F-16. Но, как отметил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, F-16 не будут "в повестке дня" встречи, хотя вопрос самолетов может появиться в кулуарах.

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