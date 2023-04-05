Страны хотят улучшить свои отношения с помощью дипломатического посредничества Китая.

Принц Саудовской Аравии Фейсал бин Фархана Аль Сауд и его иранский коллега Хоссейн Амирабдоллахиан встретятся в Пекине. Как сообщает Reuters, переговоры запланированы на четверг, 6 апреля.

Две страны Ближнего Востока работают над дипломатическим сближением. Эта встреча станет между высокопоставленными дипломатами Саудовской Аравии и Ирана станет первой за более чем семь лет.

После долгого периода вражды они согласились возобновить дипломатические отношения. В том числе открыть посольства стран, чему не в последнюю очередь поспособствовал Пекин. В качестве посредника они выбрали именно КНР.

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"Главные представители договорились встретиться 6 апреля в Пекине, поскольку Китай поспособствовал этой сделке", - передает Reuters слова иранского чиновника.

КНР выбрала сторону дипломатического урегулирования конфликта между Саудовской Аравией и Ираном.

Тайная роль Пекина в переговорах между Тегераном и Эр-Риядом всколыхнула ситуацию на Ближнем Востоке, где США десятилетиями были главным посредником.

"Эпоха участия Соединенных Штатов в этом регионе закончилась... Страны региона способны сохранить безопасность и стабильность на Ближнем Востоке без вмешательства Вашингтона", - заявил другой иранский чиновник.

Разрыв дипотношений Саудовской Аравии и Ирана: справка

Страны разрывали дипломатические отношения в 2016-м году по инициативе Эр-Рияда. Причиной этого шага от Саудовской Аравии стал штурм посольства страны в Тегеране во время спора между двумя странами из-за казни Эр-Риядом шиитского мусульманского священнослужителя. Иранским дипломатам предоставили 48 часов для того, чтобы покинуть страну.

Однако отношения между странами стали хуже еще в 2015-м году. Тогда Саудовская Аравия вместе с ОАЭ вмешались в войну в Йемене, в котором движение хуситов (которое связано с Ираном) свергло правительство, сотрудничавшее с Саудовской Аравией.

Активность Китая на международной арене

Недавно Китай изменил свою позицию по Курильским островам. Впервые за 59 лет Пекин не считает их территорией Японии. О решении страны Си Цзиньпинь лично сообщил Путину при встрече.

Китай на голосовании не поддержал продолжение работы комиссии ООН, расследующая преступления России. Кроме Пекина против проголосовали еще 16 стран.

Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отправились в КНР, чтобы провести переговоры с Си Цзиньпинем. Среди целей визита - это убедить китайские власти не поддерживать агрессивные действия России.

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