Наша страна станет вторым государством в мире, которое проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине планируют запустить э-перепись населения и э-голосование.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил в своем ежегодном послании к парламенту о внутреннем и внешнем положении Украины.

"В планах запустить новые, очень важные функции. Э-перепись, которая впоследствии приведет к э-голосованию. В центре наших преобразований - народ, и мы должны узнать, сколько нас, где мы живем", – отметил он.

Президент подчеркнул, что гордится тем, что Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple в начале 2023 года.

Читайте такжеВ Минцифре раскрыли детали подготовки к переписи населения"Наша цель, чтобы 100% услуг государства украинцы могли получить онлайн – без очередей и коррупции", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, в последний раз перепись населения в Украине проводили в 2001 году. По его результатам стало известно, что в нашем государстве проживали 48 млн 457 тыс. человек.

Кабинет министров в 2019 году организовал электронную перепись населения, по результатам которой по состоянию на 1 декабря 2019 года в Украине было 37 млн 289 тыс. 300 человек (эта цифра не включает население Крыма и оккупированных территорий Донбасса).

Вас могут заинтересовать такие новости:

Автор: Антонина Доломанжи