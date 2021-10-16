Соединенные Штаты Америки осудили организованный Российской Федерацией перепись население в оккупированном Крыму.
Об этом спикер Государственного департамента США ВНед Прайс написал в Twitter.
"Соединенные Штаты Америки осуждают российскую перепись населения в оккупированном Крыму как очередную попытку подорвать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", - заявил Прайс.
Он также поставил хэштег "Крым - это Украина".
Читайте такжеПриезд министра обороны США в Украину: стали известны детали визитаПерепись оккупантами в Крыму
В РФ с 15 октября по 14 ноября происходит перепись населения. Оккупанты также проводят перепись в украинском Крыму.
В МИД Украины осудили "перепись", организованную оккупантами Крыма, и подчеркнули, что такие действия Кремля "являются продолжением попыток легитимизировать попытку аннексии временно оккупированного Крыма, распространить на его территорию действие российского законодательства".
ЕС призвал Россию прекратить нарушение международного и гуманитарного права в Крыму.
Комментируя "перепись", секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что оккупированный Россией Крымский полуостров рано или поздно вернется в состав Украины.
Оккупация Крыма Россией
Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.
18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.
Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.
Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".
После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря, а также завозит военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны.
В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.
Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.
Президент Владимир Зеленский ввел 26 февраля в Украине День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя как ежегодную памятную дату с целью чествования мужества и героизма граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории - в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, в отстаивании территориальной целостности Украины, по случаю годовщины проведения 26 февраля 2014 года в городе Симферополе митинга в поддержку территориальной целостности Украины с участием крымских татар, украинцев и представителей других национальностей.