Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения с помощью технологий компании.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал сотрудничество Министерства цифровой трансформации с американской корпорацией Apple в рамках проведения переписи население Украины.

Об этом глава государства сообщил в Twitter.

"Сегодня подписан важный Меморандум о взаимопонимании между Минцифры и этим технологическим гигантом. Цифровизация - безусловный приоритет для нашего государства", - написал президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple.

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При этом в пресс-службе Офиса президента отметили, что меморандум предусматривает сотрудничество, обмен информацией и поддержку Минцифры в разработке и определении приоритетных проектов, связанных с переходом Украины в режим paperless, и улучшения опыта взаимодействия граждан с органами власти. Американская компания также поможет повысить уровень цифровой грамотности украинцев.

При этом президент Украины пригласил руководство Apple принять участие в Diia Summit в феврале 2022 года.

"Подписание Меморандума о Apple – важный шаг не только для цифровизации в Украине, но и признание наших достижений в этой сфере по всему миру. Мы благодарны компании Apple за постоянное сотрудничество с нашим министерством и возможность внедрить лучшие мировые решения для достижения нашей главной цели – превратить государство в удобный и эффективный сервис, которому хочется доверять", – подытожил Федоров.

Читайте такжеВ Минэкономики озвучили лимит на использование"тысячи от зеленого"Как сообщал УНИАН, вчера, 29 ноября, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что планирует встретиться с топ-менеджерами технологической компании Apple для обсуждения совместных проектов.

По его словам, самым главным событием встречи будет подписание Меморандума о возможном сотрудничестве с командой Apple во время проведения переписи населения в 2023 году.

Справка УНИАН. Последняя перепись населения в Украине проводилась в 2001 году, согласно которой в нашем государстве проживало 48 млн 457 тыс. человек.

Кабинет министров в 2019 году организовал электронную перепись населения, по результатам которой по состоянию на 1 декабря 2019 года в Украине было 37 млн 289 тысяч 300 человек (эта цифра не включает население Крыма и оккупированных территорий Донбасса).

Apple-американская технологическая компания, специализирующаяся на производстве смартфонов, компьютеров и разного рода электронных гаджетов. Является одной из крупнейших технологический компаний мира и одной из самых капитализированных компаний мира.

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Авторы: Анастасия Горбачева, Герасименко Валентина