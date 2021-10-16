Секретарь СНБО считает действия РФ на оккупированном украинском полуострове наглыми.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявляет, что оккупированный Россией Крымский полуостров рано или поздно вернется в состав Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Данилов сказал на брифинге по результатам заседания СНБО.

В частности, его спросили о переписи населения Россией в оккупированном Крыму.

"Россия продолжает себя нагло вести на оккупированной территории Крыма. Они там не только делают перепись населения, они там проводят выборы в Государственную думу, которые не признаем не только мы, но и цивилизованный мир. Тут сложно еще что-то комментировать, но еще раз подчеркиваю: Крым - это территория нашей страны, и, рано или поздно, мы ее заберем к себе домой", - подчеркнул Данилов.

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Как сообщал УНИАН, Украина осудила проведение Российской Федерацией всероссийской переписи населения на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым и г. Севастополь, которая будет проходить с 15 октября до 14 ноября.

В свою очередь Евросоюз осудил российскую перепись населения в оккупированном Крыму. ЕС призвал Россию прекратить нарушение международного и гуманитарного права в Крыму.

Автор: Виталий Саенко