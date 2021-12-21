Президенту Украины пока не удалось договориться с властями Грузии о допуске украинских врачей к Саакашвили.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переписывается с бывшим президентом Грузии Михеилом Саакашвили, и рассказал о просьбах относительно него.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сообщил журналистам в рамках двухдневной ежегодной конференции послов Украины под лозунгом "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства", которая проходит в государственной резиденции "Синегора".

"Скажу откровенно, я получаю письма от него. Он получает от меня информацию. Я разговаривал с руководством государства Грузии в отношении господина Саакашвили", – сказал он.

Также глава государства добавил, что к нему обращались, чтобы к Саакашвили могла попасть мать или возлюбленная (нардеп Лиза Ясько – Ред.)

Читайте такжеЗеленский рассказал, как в Украине работают над возвращением Саакашвили"Я звонил, просил об этом. Скажу честно. И они нам не отказали. Я хотел, чтобы наши врачи были вовлечены в процесс. С этим пока задержка", – отметил Зеленский.

Он добавил, что обсуждал эти вопросы отдельно с некоторыми лидерами других государств и президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Напомним, Михеила Саакашвили, который является гражданином Украины, задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину впервые за восемь лет накануне муниципальных выборов.

В Грузии экс-президент заочно приговорен к шести годам лишения свободы. Он считает выдвинутые против него обвинения политическим преследованием, а себя политическим заключенным.

Сразу после задержания Саакашвили объявил голодовку, которую 19 ноября согласился прекратить. В настоящее время он находится в военном госпитале в Гори.

29 ноября Саакашвили впервые после задержания доставили в суд, где он заявил, что во время пребывания под стражей его пытали.

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