У него сейчас серьезные проблемы со сном, он постоянно находится в тревожном состоянии, ухудшается слух, зрение и общее состояние здоровья

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько сообщила, что экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили, находящемуся в тюрьме, давали опасные психотропные препараты.

Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

Ясько отметила, что на выходных ей удалось посетить политика в тюрьме и узнать жуткие детали его содержания.

Читайте также"Не признаю грузинское правосудие": Саакашвили выступил в суде и обратился к украинцам (видео)"В течение нескольких недель Михеилу давали психотропные препараты, в которых он не нуждался. Серьезные препараты, которые влияют на реакцию и общее психологическое состояние", — заявила она.

Девушка Саакашвили отметила, что дозу этих препаратов планировали увеличивать. Это могло спровоцировать потерю слуха и зрения, сделать невозможным его выступление на суде и даже вызвать его физическое уничтожение.

Сейчас политик прекратил принимать эти препараты, но последствия для здоровья все еще ощущает.

"Сейчас у него серьезные проблемы со сном, он постоянно находится в тревожном состоянии, ухудшается слух, зрение и общее состояние здоровья", – сообщила Ясько.

Она также подчеркнула, что предписание таких медицинских препаратов без необходимости является преступлением и актом пытки.

Задержание Саакашвили в Грузии

Как сообщал УНИАН, Михаила Саакашвили, который является гражданином Украины, задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину впервые за восемь лет накануне муниципальных выборов.

В Грузии экс-президент приговорен к 6 годам лишения свободы. Сразу после задержания политик объявил голодовку.

Депутат Верховной Рады Украины Елизавета Ясько, которая называет себя гражданской женой Саакашвили, сообщала об ухудшении его здоровья.

Премьер Грузии заявлял, что не видит необходимости в допуске украинских врачей.

19 ноября адвокат Саакашвили Ника Гварамия заявил, что экс-президент Грузии согласился прекратить голодовку.

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Автор: Марта Гичко