Реабилитация чиновника должна проходить на свободе, считает народная избранница.

У бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили наблюдаются эпизоды потери памяти.

Об этом заявила депутат Верховной Рады Лиза Ясько после того, как навестила политика в Горийском военном госпитале, сообщает "Грузия Online".

"Он очень слаб, и в этом направлении нет ничего нового. Могу еще раз сказать, что процесс реабилитации должен проходить на свободе. Посттравматический синдром, который есть у Михеила Саакашвили, влияет как на физическое, так и ментальное здоровье. У него наблюдаются эпизоды потери памяти, что вызвано тем насилием и пытками, которым он подвергся в Глданской тюрьме", – заявила Ясько.

Будет ли присутствовать Саакашвили на судебном процессе 22 декабря, это по большей части зависит от его состояния здоровья, отметила депутат.

Читайте такжеСаакашвили несколько недель кормили психотропными препаратами – ЯськоНапомним, Михеила Саакашвили, который является гражданином Украины, задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину впервые за восемь лет накануне муниципальных выборов.

В Грузии экс-президент заочно приговорен к шести годам лишения свободы. Он считает выдвинутые против него обвинения политическим преследованием, а себя политическим заключенным. Сразу после задержания Саакашвили объявил голодовку, которую 19 ноября согласился прекратить. В настоящее время он находится в военном госпитале в Гори.

29 ноября Саакашвили впервые после задержания доставили в суд, где он заявил, что во время пребывания под стражей его пытали.

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Автор: Алёна Кириченко