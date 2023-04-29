Глава государства отметил, что точно остался бы в Украине и вероятно пошел бы воевать на фронт.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как боролся бы на этой войне, если бы сейчас не был президентом.

Об этом Зеленский заявил в интервью иностранным СМИ.

"Я бы точно был в Украине и точно боролся бы", - сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистки о том, пошел бы он служить и стал бы солдатом, президент сказал: "Я думаю, да".

Что еще сказал Зеленский

Ранее в этом же интервью Зеленский рассказал, как во время войны он совмещает роли президента, а также мужа и отца. По его словам, сейчас он точно не лучший отец.

Зеленский сказал, что очень сожалеет о том, что сейчас не имеет времени на детей и что их воспитывает его жена и война. В то же время, глава государства подчеркнул, что не жалеет о том, что это время он отдает своей важной работе.

Президент также сделал несколько других заявлений о войне во время этого интервью. по его словам, украинское контрнаступление включает планы по деоккупации Крыма. Вместе с тем, он предупредил, что война может длиться годами и даже десятилетиями.

В то же время президент подчеркнул, что Украина будет начинать контрнаступление, не ожидая предоставления боевых самолетов от партнеров.

Вас также могут заинтересовать новости: